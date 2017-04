Echtpaar staakt juridische strijd tegen gedenksteen Holocaustslachtoffer

Uit het vonnis van de bestuursrechter - die de zaak doorverwees naar de civiele rechtbank - bleek dat zij de confrontatie met de steen een te grote 'emotionele belasting' vinden voor hun gezin. Verder voerden zij aan dat hun privacy wordt aangetast door voorbijgangers die op de steen stuiten en 'indringend' naar hun woning kijken. De sfeer in de straat, waar ook een kleinzoon van het Holocaust-slachtoffer woont, zou eronder lijden.



De kwestie trok afgelopen weekend tot in Israël veel media-aandacht. Op sociale media werd het echtpaar zelfs voor neonazi's uitgemaakt. In een verklaring aan de Volkskrant geven zij nu meer inzicht in de emoties die het steentje voor hen zo beladen maakt.



'Wij stoppen met de rechtszaak omdat we geschrokken zijn van de manier waarop dit in de publiciteit is gekomen en de misverstanden die hierdoor nu ontstaan. Door het overlijden van ons kind maakt een Stolperstein, duidend op ons huis, te veel los. Sinds wij hier wonen, bewaren we een document met de handgeschreven naam van de gedeporteerde bewoner op een prominente plaats in ons huis ter nagedachtenis. Wij vinden de herdenking van alle slachtoffers van de Holocaust zeer belangrijk en doen dit ook blijvend en respectvol. Wij willen niemand kwetsen en vinden het zeer spijtig als dit gebeurd is.'