Durft Kamer vingers te branden aan hervorming van het onderwijs?

Nederlandse leerlingen zijn minder gemotiveerd om te leren

De analyse dat vernieuwing nodig is, werd vorige week bevestigd in het jaarverslag van de Onderwijsinspectie. 'Vergeleken met leerlingen in andere landen zijn Nederlandse leerlingen minder gemotiveerd om te leren', stelde de inspectie. Ze zijn ook minder bereid hard te werken: 'Ze ontwijken vaker complexe problemen en blijven minder lang geïnteresseerd in de stof die ze zouden moeten leren.'



Opvallend is dat er op dit punt geen verschil is tussen kinderen van hoger- of lageropgeleide ouders. Geef leerlingen een schop onder hun kont, is een te simpele conclusie. Vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan.