Duizenden Groningers demonstreren tegen gaswinning: 'Kamp is een ramp'

'Onze levens staan op het spel'

Nieuw zelfbewustzijn borrelt op in Groningers nu ze steeds meer erkenning krijgen voor hun problematiek. Arjen Lubach pleitte in zijn programma Zondag met Lubach voor een onafhankelijk schadebeoordelaar voor Groningen. Cabaretier Freek de Jonge, Groninger van geboorte, heeft zich onlangs opgeworpen als actievoerder en liep mee in de tocht. Hij vergeleek eerder de problemen door de bevingen met de watersnoodramp in 1953.



In aanloop naar de verkiezingen in maart wordt woensdag het eerste grote lijsstrekkersdebat in Groningen gehouden. Fractievoorzitters van enkele linkse partijen lieten dinsdagavond al hun gezicht zien tijdens de fakkeltocht.



Veel vertrouwen hebben de Groningers niet in de politiek. 'Kamp is een ramp', scanderen de duizenden betogers. Ze houden de minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor de traagheid waarmee de gaskraan in de afgelopen jaren dichter is gedraaid. 'Gelukkig is hij over vijf weken weg', troosten de Groningers zichzelf.



