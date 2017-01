Du-Bois: 'Overheid faalt met hulp aan onterecht vastgezeten gedetineerde'

Du-Bois kreeg een schadevergoeding van bijna 9 ton nadat het hof had geoordeeld dat hij onschuldig was. Die heeft zijn psychische problemen nooit kunnen vergoeden. 'Ik had dat geld nooit moeten aannemen. Ik had hulp nodig. Geestelijke hulp, met werk, schuldsanering, sociaal - met alles.'



Du-Bois werd eind 2016 veroordeeld voor voorbereidingshandelingen bij de productie van xtc. In een opmerkelijk vonnis oordeelde de rechtbank in Zutphen dat dit delict te wijten is aan het feit dat de Nederlandse staat du-Bois na zijn onterechte detentie geen hulp bood bij zijn terugkeer in de samenleving, en nooit publiekelijk heeft gerehabiliteerd.



Door aanhoudende twijfel over zijn onschuld kon du-Bois nooit meer aan werk komen, en nam hij 'uit nood geboren' klussen aan van vrienden uit de gevangenis. Met begeleiding en publiekelijke excuses was dat niet gebeurd, oordeelt de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie heeft geen idee wat zo iemand over zich heen krijgt Geert-Jan Knoops