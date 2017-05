Doofpot bij Korps Mariniers: officier troggelde collega's geld af

In plaats van hardlopen ontwikkelt Van O. een gokverslaving. Hij verspeelt duizenden euro's. In de zomer van 2013 begint hij collega's te benaderen om geld. Aanvankelijk met als reden dat hij door de scheiding geld tekort heeft. Later verzint hij daar het verhaal bij dat hij wordt afgeperst door criminelen die zijn ex-vrouw en kinderen zouden bedreigen.



Zijn collega's komen zonder vragen te stellen over de brug. Het zijn allemaal mensen met wie Van O. als marinier lief en leed heeft gedeeld. De onderlinge loyaliteit gaat diep en is onvoorwaardelijk, aldus een van zijn oude dienstmakkers die een persoonlijke lening afsloot om zijn vriend te helpen. Van zijn voormalige commandant in Bosnië weet Van O. 12 duizend euro los te peuteren.



Een collega vertrouwt de zaak niet en stapt eind 2013 naar de marineleiding. De eerste reactie daar is om de zaak stil te houden. Vooral geen spannende verhalen in de pers, is het devies. Van O. krijgt een renteloze lening aangeboden om zijn schulden af te lossen. De luitenant-kolonel is een gewaardeerde kracht, de marine wil hem niet kwijt.