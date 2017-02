Dit zijn de allerbeste Nederlandse exportmachines

Deeg erin, brood eruit. Met de 'Crusto' broodproductielijn van de firma Rademaker uit Culemborg, is deeg om te zetten in brood in vrijwel iedere gewenste vorm. De productie kan oplopen tot 15 duizend stokbroden per uur. De lijn is zo'n 60 meter lang en weegt tussen de 6.000 en 11.000 kilo. De afnemers zitten vooral in het buitenland; zo'n 98 procent van de omzet (in 2014: 80 miljoen euro) komt van over de grens. De instapprijs is 500 duizend euro.

©