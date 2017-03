Waarom Europese leiders zo opgetogen zijn over onze verkiezingsuitslag

Vanwaar die opgetogenheid?

Europa was vorig jaar al tweemaal wakker geworden met verkiezingsuitslagen die velen verrasten en schokten. Eerst met het Britse Brexit-referendum, daarna met de winst van Donald Trump in Amerika.



Gevreesd werd dat als het populisme in de persoon van Wilders ook zou doorbreken in Nederland, dat een voorbode zou kunnen zijn voor vergelijkbaar succes van het Front National en de AfD in respectievelijk Frankrijk en Duitsland, waar later dit jaar verkiezingen zijn. Nu Mark Rutte als een Hans Brinker zijn vinger in de dijk heeft gestoken, is er de hoop dat de populistische revolte in Amerika en Groot-Brittannië niet overslaat naar het Europese continent. De angst daarvoor is groot in Brussel, Berlijn en andere hoofdsteden omdat de populisten ijveren voor terugtrekking uit de Europese Unie of de euro. Zulke stappen zouden de Europese eenwording in haar voortbestaan bedreigen. Het was daarom ook dat de woordvoerder van Juncker zei: 'Deze verkiezingsuitslag is niet alleen van belang voor Nederland maar voor heel Europa. Ze is van fundamentele waarde.' Met de nadruk op 'fundamenteel'.