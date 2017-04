Dit ging er allemaal mis in de Deventer Moordzaak

Omdat zijn mobieltje op dat tijdstip een telefoonmast in Deventer aanstraalde, moet Louwes in de buurt van de plaats delict zijn geweest, oordeelde het gerechtshof in 2004. TNO haalt die veronderstelling, waarop het vonnis voor een belangrijk deel is gestoeld, nu onderuit.



Twee jaar geleden ontdekte een rechercheur al een cruciale vergissing ten aanzien van het omstreden telefoongesprek. De verklaring van Louwes dat hij belde 'op de A28 ter hoogte van Harderwijk' is in het politieonderzoek abusievelijk geïnterpreteerd als een telefoontje vanuit 't Harde. Die fout werkte door in alle onderzoeken. 'Een cruciaal verschil', rapporteert de rechercheur. Contact tussen de A28 en de telefoonmast in Deventer is mogelijk dankzij 'een corridor tussen de heuvelruggen', die zich uitsluitend bevindt ter hoogte van Harderwijk. Vanuit 't Harde, 8 kilometer verderop, is dat contact niet mogelijk.