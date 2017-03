Disneyland is een aanrader met een gehandicapt kind

Ze zeggen weleens dat kinderen als Samuel graag met dolfijnen zwemmen. Hij raakte inderdaad al in extase van een reclame over het Dolfinarium op televisie. Dat was een goed begin. Hij flapperde met zijn rechterarm, bijna als een dolfijn met zijn vin.



De logische volgende stap was een bezoek aan het Dolfinarium in Harderwijk. Samuel zat nog voor de eerste rij, in zijn rolstoel, in de zogenoemde spetterzone, met een blauw zeil over de schoot. Hij toonde totaal geen interesse voor de kunstige sprongen van de beesten.