Dijsselbloems aftreden werd geëist, maar plots is 'Schnaps und Frauen' hem vergeven

Ommezwaai

Het was een opmerkelijke draai van de christen- en sociaal-democraten, want juist zij hadden doelbewust het oorlogspad gekozen. Steen des aanstoots was een opmerking van Dijsselbloem in de Frankfurter Allgemeine Zeitung eind maart, waarin hij benadrukte dat financiële solidariteit tussen eurolanden alleen mogelijk is als iedereen zich aan de begrotingsafspraken houdt. 'Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven en vervolgens bij u om hulp aankloppen', aldus Dijsselbloem destijds.



Politici uit de zuidelijke landen - de Portugese premier Costa voorop - reageerden furieus omdat zij zich aangesproken voelden. In het Europees Parlement eisten Dijsselbloems sociaal-democratische partijgenoten op hoge toon zijn vertrek als Eurogroepvoorzitter, net als een groep van circa zeventig christen-democraten, onder wie fractieleider Weber. Nadat Dijsselbloem een eerste verzoek om uitleg in het parlement had afgewezen 'wegens tijdgebrek', sloeg de vlam helemaal in de pan. 'Het lijkt inmiddels alsof ik een oorlogsmisdaad heb begaan', zei Dijsselbloem daarover in de Volkskrant.



Donderdag bleef van alle ophef niets over terwijl de openingswoorden van Dijsselbloem - 'ik betreur de ophef, nooit de bedoeling geweest' - dezelfde waren als voorheen. De christen-democratische woordvoerster Grossetête besteedde welgeteld vier seconden aan de drank&vrouwen-opmerking ('jammer') om vervolgens in te gaan op de situatie in Griekenland, het eigenlijke agendapunt. Haar politieke baas Weber zat ernaast en keek toe. De socialist Gualtieri had twee seconden voor de gewraakte uitspraak ('ongepast'), zijn politiek leider Pittella liet zich niet zien. Tot opluchting van de euro-PvdA'ers, die afgelopen weken behoorlijk in hun maag zaten met de bloeddorst van Pittella.