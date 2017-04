Dijkhoff de mildste? Leers: 'Laten we van asielbeleid geen wedstrijdje maken'

In het regeerakkoord van uw kabinet, Rutte I, stond dat u terughoudend moest zijn met de discretionaire bevoegheid. Dat is toch een politiek standpunt?

'Dat was dan ook belachelijk. Dat zag ik ook pas later, toen ik al was begonnen. Met zo'n voornemen ondermijn je de bevoegdheid. Je maakt er een politiek instrument van, terwijl het dat bij uitstek niet is. Het asielbeleid is gegoten in regels. Dat is politiek. Maar de praktijk blijkt altijd weer lastiger dan de theorie. Er zijn altijd gevallen die buiten de politieke werkelijkheid vallen. Als het dan echt schrijnend wordt, kun je die bevoegdheid toepassen. Maar juist daarom moeten we er geen wedstrijdje van maken wie het strengste was.'