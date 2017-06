Deze snikhete wasserij zorgt goed voor haar Ramadanners

Maar lege maag kán voor gevaar op de werkvloer zorgen

artikelNiet te harden, vindt de Turkse werknemer Adem (39) het vandaag in wasserij Newasco in Amersfoort. Zwetend sorteert hij de verschillende lakens en dekbedovertrekken. Het is de een na laatste dag van de Ramadan en op zijn werkplek is het 38 graden. 'Erg zwaar om de hele dag niet te kunnen eten en drinken in deze hitte,' zegt hij. Adem stond vanochtend om 04:00 op om te ontbijten, ging nog even liggen en begon om 7.30 aan zijn werkdag. Tot 16.30. 'Normaal werk ik graag over, maar deze dagen is dat echt niet mogelijk.'