Deze politieke crisis kan Leefbaar Rotterdam niet gebruiken

Ongelukkige timing

Ik werd raadslid om bij te dragen aan de stad, maar Leefbaar verdeelt en is niet goed voor Rotterdam Mohammed Anfal

'Ik was naïef toen ik in 2014 bij Leefbaar begon', stelt hij. 'Ik werd raadslid om bij te dragen aan de stad, maar Leefbaar verdeelt en is niet goed voor Rotterdam. Leefbaar vergroot de kloven tussen bevolkingsgroepen, tussen geloven, culturen, arm en rijk.'



Intussen is haast geboden bij het vinden van een oplossing - burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zijn agenda ervoor schoongeveegd. Volgende week moet de gemeenteraad zich buigen over de begroting voor 2018. En er moeten conclusies worden getrokken uit een raadsenquête naar de fraude bij het poppodium Waterfront - de uitbater stuurde voor miljoenen euro's aan spookrekeningen, die door de gemeente klakkeloos werden betaald.



Vooral Leefbaar-wethouder Ronald Schneider ligt daardoor onder vuur. Hij kreeg het verwijt van de raadsenquete 'geen specifiek inzicht' in de bedrijfsvoering van de gemeentelijke vastgoedorganisatie te hebben gehad. Zijn aanblijven hangt af van voldoende steun in de gemeenteraad. De coalitie alleen is niet meer genoeg.