Deze campagne geen gekissebis over 'het H-woord'

Afgelopen decennia wist je dat een verkiezingscampagne pas echt op stoom was zodra een in het nauw gedreven lijsttrekker had geroepen: 'Handen af van de hypotheekrenteaftrek!' Waarna de tegenstanders op de linkerflank met rode koppen voor afschaffing van de aftrekpost voor huizenbezitters pleitten.



Maar na de woningmarkthervormingen van het laatste kabinet lijken partijen nu geen electoraal heil te zien in gekissebis over 'het H-woord'. Sterker: de toekomst van de woningmarkt is een nagenoeg non-existent thema in de campagne.