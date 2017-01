DENK eist geld van Simons om contractbreuk

DENK appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie, maar biedt geen lonkend perspectief en toont geen leiderschap Sylvana Simons over haar vertrek bij DENK

Kuzu zegt te betreuren dat de zaak in de publiciteit is gekomen. 'Dat was niet onze keuze.'



Simons en Van der Kooye verlieten kort voor kerst de partij. Simons verklaarde in de Volkskrant zich niet meer te kunnen vinden in de stijl van DENK. Ook was ze teleurgesteld over de wijze waarop de partij reageerde op bedreigingen aan haar adres. 'DENK appelleert aan boosheid en gedijt bij polarisatie, maar biedt geen lonkend perspectief en toont geen leiderschap.'