Den Haag heeft begrip voor aanval luchtmachtbasis: 'reactie kon niet uitblijven'

Een begrijpelijke en zeer waarschijnlijk ook te rechtvaardigen militaire vergeldingsactie van de Amerikanen VVD-Kamerlid Han ten Broeke

'Een begrijpelijke en zeer waarschijnlijk ook te rechtvaardigen militaire vergeldingsactie van de Amerikanen', zegt VVD-Kamerlid Han ten Broeke in een eerste reactiebop het nieuws. De VVD'er wijst al sinds 2013 op het gevaar van het verwateren van de norm dat chemische wapens niet mogen worden gebruikt. De toenmalige Amerikaanse president Barack Obama greep niet in na een gifgasaanval die toen plaatsvond in Syrië. Ten Broeke: 'Waarna we vele chloorgas-aanvallen, de inzet van mosterdgas en nu zelfs opnieuw Sarin hebben zien gebeuren.' Volgens de VVD'er is 'de centrale vraag nu of het signaal dat uitgaat van deze gerichte, beperkte en vooral symbolisch aanval gezien moet worden als vergelding of als regime-change.'



Ook het CDA en D66 hebben begrip voor de Amerikaanse aanval en vragen zich net als de VVD af of er sprake is van een koerswijziging van de regering-Trump. 'Het is begrijpelijk dat de VS geprobeerd hebben de chemische faciliteiten uit te schakelen na de ongekend barbaarse aanvallen van Assad tegen onschuldige burgers. De vraag is of dit onderdeel is van een bredere strategie van Trump', zegt CDA-Kamerlid Raymond Knops bijvoorbeeld.



D66'er Sjoerd Sjoerdsma: 'Het was de afgelopen jaren pijnlijk om te zien dat de Veiligheidsraad de herhaade inzet van chemische wapens in Syrië niet kon stoppen. Hoe opmerkelijk deze koerswijziging van Trump ook is, in dat licht is deze gerichte Amerikaanse actie begrijpelijk. Hopelijk herstelt het de norm en schrikt het Assad af opnieuw oorlogsmisdaden te begaan door chemische wapens in te zetten.'