Defensie: pang-pang roepen of NAVO-norm halen?

De Amerikaanse president Donald Trump laat er sinds zijn aantreden geen gras over groeien: NAVO-landen zoals Nederland moeten zich nog dit jaar committeren aan het fors verhogen van hun defensie-uitgaven. Anders volgen repercussies. Wat die inhouden, is vaag: 'Vragen over de toekomst laten we in de toekomst', zei vicepresident Mike Pence half februari.



Het geduld van het Amerikaanse volk is op om het merendeel van de kosten te dragen voor een veilig Europa, zoveel is wel zeker.