De nieuwe Kamer: te wit, te mannelijk, te randstedelijk om een afspiegeling te zijn

Daarmee is 82 procent van de Kamer hoogopgeleid, tegenover slechts 27 procent van de Nederlanders boven 15 jaar

Punt van discussie is ook altijd het opleidingsniveau in de Kamer. Waar zijn de bakkers, de metselaars en de stukadoors? Moeten ook zij niet gehoord worden op het Binnenhof? Partijen verdedigen zich altijd met het argument dat het politieke werk ingewikkeld is en veel denkwerk vraagt: lageropgeleiden kunnen zich beter door hoogopgeleiden laten vertegenwoordigen. En zo gaat het dan ook. Van de Kamerleden hebben er 94 een academische opleiding afgerond en 29 leden een hbo-opleiding. Daarmee is 82 procent van de Kamer hoogopgeleid, tegenover slechts 27 procent van de Nederlanders boven 15 jaar. Er zitten vooral veel juristen (21), politicologen (15) en economen (15) in de Kamer.



De vraag wat dit nieuwe gezelschap betekent voor het beleid wordt de komende maanden beantwoord in de Stadhouderskamer, waar een nieuw kabinet wordt gesmeed. Zeker is dat de verhoudingen zijn gewijzigd. Het onlangs goedgekeurde wetsvoorstel voor legalisering van de softdrugs zou het nu niet meer halen. Daarvoor is het tegenkamp, aangevoerd door VVD, CDA, PVV en SGP, te groot geworden. Voor een precaire kwestie als euthanasie bij 'voltooid leven' wordt het spannend: de ruime welwillende Kamermeerderheid die er was, is fors geslonken. Het aanstaande wetsvoorstel zal het hooguit op het nippertje halen.