De lijst is er weer: hier zijn Nederlanders het gelukkigst en het ongelukkigst

Aantrekkelijk woon- en leefklimaat

Gemiddeld is 87 procent van de Nederlandse bevolking gelukkig. Ons land staat daarmee tweede op de ranglijst van Europese landen, net achter Denemarken.



Inwoners van steden zijn over het algemeen minder gelukkig dan die van dorpen. In steden ligt dat percentage op 85 en in niet-stedelijke gemeenten iets hoger: 89 procent.



'Gelukkige gemeenten' zijn volgens de Atlas gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen. Het gaat om de bovenste tien en de onderste tien op de ranglijst van de vijftig grootste gemeenten van Nederland.



'Ongelukkige gemeenten' zijn over het algemeen gemeenten met relatief veel mensen die arbeidsongeschikt zijn of werkloos en inwoners die een migratieachtergrond hebben. Naast Rotterdam staan in die top vijf: Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Sittard-Geleen.