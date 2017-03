De idealen van Asscher en Roemer komen overeen, de aanpak alles behalve

'Het klimaat moet onderwerp worden van het NOS-debat op de avond voor de verkiezingen.' Een petitie met dit pleidooi was vrijdagmiddag na één dag al meer dan 3000 keer ondertekend. De initiatiefnemers hekelen het feit dat er in de verkiezingsdebatten nauwelijks aandacht is voor het milieu. 'En dat terwijl het klimaat een heel belangrijk thema wordt voor het nieuwe kabinet nu het klimaatverdrag van Parijs is ondertekend', zegt mede-initiatiefnemer Liset Meddens.



Dolf Mol en Liset Meddens hebben de NOS twee keer direct benaderd, maar tot nu toe alleen teruggehoord dat de lijsttrekkers zelf stellingen mogen meenemen. Donderdagavond zond de NOS wel een groot item uit waarin oud-minister van Milieu Ed Nijpels zijn zorgen uitte over de geringe aandacht voor het milieu en het klimaat in de campagne. 'Maar in dat item werd met geen woord gerept over onze actie', aldus Liset Meddens.



Bij het RTL-Carrédebat afgelopen zondag ging geen van de stellingen over het klimaat, al begon Marianne Thieme wel zelf over klimaatverandering bij een stelling over de bedreiging van onze cultuur. Bij het eerste tv-debat van RTL, het Rode Hoeddebat, stipte één van de zes stellingen het klimaat zijdelings aan: 'Om files te bestrijden moet autorijden in de spits veel duurder worden.'