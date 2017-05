De gekste klachten die het LAKS heeft ontvangen

Wat is het gekste wat de klachtencommissie van het LAKS tot nu toe voorbij heeft zien komen? Sterre Teunissen, de vijfdeklasser die dit jaar de scepter zwaait over de klachtencommissie, denkt even na. 'Vorige week klaagde iemand over een paardenposter die in de examenruimte hing. Hij raakte afgeleid, omdat hij paarden verschrikkelijk vindt.' Een paardenposter? Over rekenmachines en woordenboeken bestaan strenge regels, maar scholen kunnen wél zelf beslissen of leerlingen voorwerpen mogen meenemen die geluk brengen. Zoals paardenposters.