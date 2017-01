Dankzij strengere inspecties veel meer boetes voor vieze restaurants

De hoogte van de boete hangt af van de ernst van de overtreding. De hoogste boete, 180 duizend euro, ging afgelopen jaar naar een ondernemer die de reclameregels voor tabak had overtreden. Sinds mei 2016 is in de wet vastgelegd dat de NVWA in geval van opzet of grove schuld zelfs een boete tot maximaal 820 duizend euro mag geven. Het gemiddelde boetebedrag bedroeg het afgelopen jaar 1.461 euro, in 2015 was dat 1.351 euro.