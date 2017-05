D66 houdt poot stijf: geen coalitie met ChristenUnie

Met enorme tegenzin ging Pechtold halverwege de middag het gesprek in met Segers. In de ochtend had hij al uren vergaderd met zijn fractie en uiteindelijk het mandaat gekregen om een verkennend gesprek te voeren. Maar ook in de fractie leefden grote bedenkingen, was Pechtolds boodschap.



Ook bij de ChristenUnie vond vanochtend urenlang overleg plaats. En ook daar trokken de Kamerleden ernstige gezichten. Maar de bereidheid om te praten was er, zei Segers uiteindelijk. Die bereidheid had hij gisteren ook al getoond. Hij sprak niet meer over breekpunten, slechts over standpunten, die het begin konden vormen voor een onderhandeling. Segers wilde vooral weten hoe groot de bereidheid was bij de potentiële coalitiepartner.



Te klein, zo bleek even na zevenen in de avond. Pechtold en Segers verlieten nog wel gezamenlijk de Stadhouderskamer, maar enkel om aan de verzamelde pers te verkondigen dat ze er niet uitkwamen. Het gesprek ging over het 'taxeren van politieke wil', zei Segers. 'Die was onvoldoende. Dat is zeer teleurstellend.' Dus was diens conclusie: 'We gaan niet voor de kat z'n staart onderhandelen.'



Tijdens het gesprek was gesproken over 'belangrijke onderwerpen die beide partijen na aan het hart liggen'. Maar zicht op overeenstemming kwam er niet. Pechtold: 'We hebben moeten vaststellen dat het niet kan leiden tot echt onderhandelen. Het zit er niet in.' Segers: 'We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en gezegd: het is onvoldoende.'



Segers etaleerde teleurstelling. Pechtold keek vooruit naar andere combinaties. Het aantal mogelijkheden was nog niet uitgeput, stelde hij. 'Er zijn nog andere varianten om te verkennen.' Welke coalities hij in gedachten had, zei hij niet.