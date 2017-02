D66: honderden Nederlanders in buitenland hebben nog geen stembiljet

Stand van Nederland Ging het tijdens Rutte II beter of slechter met Nederland? Teken zelf in deze grafieken en test zo je kennis over de afgelopen kabinetsperiode. Hoeveel werklozen zijn er? En nam het aantal moslims in Nederland de afgelopen jaren enorm toe?

Zo'n 77 duizend Nederlanders in het buitenland hebben zich geregistreerd om te stemmen op 15 maart.



Bij de vorige Kamerverkiezingen kwam een op de drie buitenlandse stemmen te laat aan. 'Er is fikse vertraging opgelopen in het versturen van de stemdocumenten', aldus Keij. 'Op het moment regent het wereldwijd klachten van Nederlanders die hun stemdocumenten nog niet binnen hebben gekregen. Mochten ze alsnog op tijd binnen komen, dan is nog maar de vraag of er voldoende tijd zal zijn om ze zelf in te sturen.'



De stembiljetten moeten uiterlijk 15 maart binnen zijn bij het stembureau in Den Haag of op de ambassades in de landen waar de kiezers wonen. Dit is in ruim twintig landen mogelijk. De belangstelling van de Nederlanders in het buitenland om te stemmen is groter dan vier jaar geleden. Toen lieten 48 duizend kiezers zich registreren.