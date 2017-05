D66 en SP willen weten of het regeringsvliegtuig niet goedkoper had gekund

In de cabine moet het toestel een Delfts-blauwe sfeer ademen, zo bleek uit de aanbesteding in november

Een tweedehandsje bleek niet voorhanden. De aanschafkosten van de nieuwe 737 Business Jet komen op 89 miljoen, net onder het maximum streefbedrag dat Schultz vooraf aan de Kamer had aangegeven. Het is een nettobedrag: de opbrengst van 3,7 miljoen voor de oude KBX - gekocht door een Australische maatschappij - is van de aanschafprijs voor de 737 afgetrokken.



Dezelfde kenners die de Boeing 737 BJ goed voorspelden, dachten dat het nieuwe toestel de registratie PH-KWA zou krijgen, naar Koning Willem Alexander. Per slot is de KBX naar Koningin BeatriX 'vernoemd'. Het wordt echter PH-GOV - van 'government'. Want een regeringsvliegtuig is maar zeer ten dele voor de koning. De andere leden van de regering vliegen er 88 procent van de tijd in.