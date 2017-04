Cultuurblog - Tweede roman van schrijfster Het meisje in de trein 'niet indrukwekkend'

Trofee Eurovisie Songfestival gestolen

De laatste keer dat het Eurovisie Songfestival in Nederland werd gehouden? Fans van het jaarlijkse liedjesfestijn kennen ongetwijfeld het antwoord: het Congresgebouw in Den Haag, 1980. Het jaar waarin Maggie MacNeal zong over Amsterdam en Johnny Logan won met zijn emotionele ballad What's Another Year. Een kunststukje dat de Ierse zanger in 1987 zou herhalen met Hold Me Now.



Maar terug naar What’s Another Year. Enkele jaren geleden uitgeroepen tot een van de beste liedjes in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. En destijds in allerijl aangepast aan de stem van Johnny Logan, nadat bleek dat Glen Curtin het door Shay Healy gecomponeerd nummer niet wilde zingen. Healy zal er achteraf niet rouwig om zijn geweest. Hij werd destijds als componist van het winnende Eurovisie liedje ook onderscheiden.



Maar nu zit de inmiddels 74-jarige liedjesschrijver in zak en as. Zijn trofee voor What’s Another Year is uit zijn huis gestolen. Op Facebook heeft Healy scherp uitgehaald naar de ‘laaghartige rotzak en onbeleefde klootzak die mijn Eurovisie Songfestival trofee uit de glazen vitrine van mijn badkamer heeft gestolen’.



Wie zou zoiets willen stelen?, vraagt Healy zich vertwijfeld af. ‘Het gaat er niet om dat het zo’n mooi kunstwerk is. Het is duidelijk een kunststof ornament met daarin een drijvende gouden munt. Is er nu ergens een jonge man die in zijn slaapkamer met een haarborstel in de hand doet alsof hij Johnny Logan is? Terwijl mijn kostbare prijs op zijn schouw staat, beroofd van zijn echte huis?



Leary denkt dat zijn trofee mogelijk bij wijze van grap is meegenomen. De liedjesschrijver heeft dan ook een oproep gedaan om de onderscheiding snel terug te geven. ‘Als je het ergens hebt weggestopt, stuur het terug naar mij. Doe het in een envelop en stuur het naar RTÉ (de Ierse publieke omroep) en hopelijk staat het voordat je het weet weer in de badkamer.’