Cultuurblog - Sponsors laten theatergroep vallen om Trump-achtige Julius Caesar

Muziek Taylor Swift terug

Taylor Swift zet na drie jaar haar muziek weer op de diverse streamingdiensten. De 27-jarige Amerikaanse zangeres was een van de bekendste artiesten die openlijk bezwaar maakten tegen het gratis aanbieden van muziek op online muziekplatforms als Spotify en Deezer.



Swift verwijderde haar muziek in 2014 omdat zij streamingdiensten betichtte van ‘moderne piraterij’. In een interview met het bekende muziekblad Rolling Stone vertelde de zangeres ‘niet bereid mijn levenswerk in dienst te stellen van een experiment waarvan ik niet weet of het de schrijvers, producenten, artiesten en makers van muziek eerlijk zal compenseren’. Ook zei Swift het niet eens te zijn met het idee ‘dat muziek geen waarde heeft en daarom gratis is’.



Twee jaar geleden besloot Swift haar succesvolle album 1989 echter wel toe te staan op Apple Music. Ze ging hiermee akkoord nadat Apple Music had beloofd artiesten en songwriters beter te gaan betalen. Opvallend is dat Swifts management juist zinspeelt dat 1989 de reden zou zijn dat haar muzikale oeuvre weer online beschikbaar wordt. Op Instagram wordt feestelijk stilgestaan bij het feit dat haar hitalbum 1989 inmiddels tien miljoen keer is verkocht. Daarnaast zijn de singles afkomstig van de succesvolle plaat, Blank Space, Shake it off, Style, Bad blood, Out of the woods en Wildest dreams, in totaal meer dan honderd miljoen singles over de toonbank gegaan.



Het is niet bekend of het om een tijdelijke of een permanente terugkeer van Swifts muziek op de streamingsdiensten gaat. Ook onbekend is waarom de online terugkeer van Swift uitgerekend samenvalt met het verschijnen van het nieuwe album Witness, met onder meer de hitsingles Bon apetit en Chained to the Rhythm, van Katy Perry. Swift en Perry waren ooit vriendinnen, maar hebben al vijf jaar stevige ruzie met elkaar.



Onlangs bevestigde Perry in een gesprek met talkshowhost James Corden in diens populaire programmaonderdeel Carpool Karaoke de al jaren gonzende geruchten van een ruzie. Volgens Perry zou Swift boos zijn geworden omdat Perry enkele jaren geleden drie achtergronddansers zou hebben ingepikt. Perry heeft naar eigen zeggen geprobeerd met Swift over de situatie te praten maar ze kreeg nooit een reactie. Swift schreef later echter wel een liedje over de ruzie: Bad blood.



Overigens gingen vandaag ook de kaarten in de verkoop voor Perrys concerttournee Witness. Het concert van de Amerikaanse zangeres op 26 mei volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam was al snel uitverkocht.