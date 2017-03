Cultuurblog - Songfestival zet Oekraïne onder druk om Russische zangeres

Het best bezochte kunstwerk van 2016 was Christo’s Floating Piers, een 3 kilometer lange wandelweg van pontons, overdekt met feloranje textiel op het Iseomeer in Italië.



Gedurende zestien dagen werd het door 75 duizend mensen bezocht. In totaal trok Christo met zijn eerste installatie sinds 2005 1,2 miljoen bezoekers.



Deze week publiceerde The Art Newspaper zijn jaarlijkse lijst met bezoekcijfers. De lijst ‘Best bezochte tentoonstellingen’ wordt gerangschikt naar het aantal bezoekers per dag. Daarmee haalde Hieronymus Bosch: Visions of Genius in het Noordbrabants Museum in Den Bosch de lijst. Met 5.710 bezoekers gemiddeld per dag (in totaal 421.700) staat het Bosche museum op de tiende plek. Met 9.700 bezoekers per dag (en een totaal van 749.679 bezoekers) staat de tentoonstelling Post-Impressionist Masterpieces in het Centro Cultural Banco do Brasil in Rio de Janeiro op de eerste plek van deze wereldranglijst.



Met 7.400.000 bezoekers was het Louvre in Parijs (ondanks teruglopend bezoek vanwege de aanslagen van november 2015) weer het best bezochte museum ter wereld; gevolgd door het Metropolitan Museum of Art in New York (net boven de 7 miljoen) en het British Museum (6,4 miljoen). In de top-zes staan zes musea in de Britse hoofdstad; naast het British Museum, ook de National gallery en het Tate Modern.



Het Prado in Madrid trok volgens deze lijst voor het voor het eerst sinds 2012 meer dan 3 miljoen bezoekers, te danken aan de 600 duizend belangstellenden voor de Hieronymus Bosch- tentoonstelling.