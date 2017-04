Cultuurblog - Schrijver van 'Zen en de Kunst van het Motoronderhoud' overleden

Nieuwe muziek Prince op sterfdag

Op de eerste sterfdag van Prince aanstaande vrijdag, komt er een album uit met 'nieuwe' muziek van de zanger. Op Deliverance staat een nummer met die naam, een vierdelige medley en een remix van een van de delen daarvan. Het titelnummer is nu al beschikbaar via iTunes en Apple Music.



De niet eerder uitgebrachte muziek werd samengesteld en gemixt door Prince' vaste studiopartner Ian Boxill. 'Ik geloof dat Deliverance actueel is met alles wat er nu in de wereld gebeurt en zijn eerste sterfdag. Ik hoop dat als mensen Prince deze nummer horen zingen, het ze troost zal bieden', verklaarde hij.



Al sinds zijn dood is er getouwtrek om de muzikale nalatenschap van Prince. Jay-Z streamingservice Tidal beweert een mondelinge overeenkomst te hebben gesloten met de zanger, maar zijn nabestaanden spreken dat tegen. Zij sloten een miljoenendeal met platenlabel Universal, maar volgens Variety zou dat bedrijf nu weer onder de afspraken uit willen, omdat nog steeds niet duidelijk is wie eigenaar is van de rechten van de muziek.



Boxill claimt dat de rechten van het werk dat deze week uitkomt bij hem liggen. Hij besloot naar eigen zeggen het zonder tussenkomst van een platenmaatschappij uit te brengen omdat dat een wens van de zanger was. 'Prince vertelde me ooit dat hij er 's avonds in bed over lag te denken hoe hij de grote labels kon omzeilen en zijn muziek direct bij het publiek kon neerleggen. Toen we besloten hoe we dit belangrijke werk zouden uitbrengen, hebben we ervoor gekozen dat onafhankelijk te doen, want dat is hoe Prince het had gewild.'