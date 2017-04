Cultuurblog - Rusland boycot Songfestival

Recordaantal Olivier Awards Harry Potter

Harry Potter and the Cursed Child is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Olivier Awards, de belangrijkste Britse theaterprijzen. Het tweedelige toneelstuk sleepte een recordaantal van negen beeldjes in de wacht. Het toneelstuk, al maanden uitverkocht in Londen, was voor elf Olivier Awards genomineerd.



Harry Potter and the Cursed Child won onder meer de award voor beste nieuwe theaterstuk, beste regisseur (John Tiffany), beste acteur (Jamie Parker) en beste mannelijke en vrouwelijke bijrol (Noma Dumezweni en Anthony Boyle). Billie Piper ging naar huis met de prijs voor beste actrice voor haar rol in het toneelstuk Yerma. De musical Groundhog Day werd gekozen tot beste nieuwe musical.



Het Harry Potterstuk is gebaseerd op een nieuw verhaal van bedenker J.K. Rowling, Jack Thorne en John Tiffany. Het verhaal over een volwassen Harry Potter en zijn zoon Albus, die moeite heeft met het verleden van zijn vader en hoe het gezin in de wereld staat, speelt zich negentien jaar na het laatste Harry Potter-boek, Harry Potter and the Deathly Hallows, af.



Harry Potter and the Cursed Child is ook verschenen als boek. Deze toneeltekst bevat vooral dialogen en regieaanwijzingen. Het is ook in het Nederlands vertaald en uitgegeven als Harry Potter en het Vervloekte Kind.