Cultuurblog - Rapper Ismo toch veroordeeld wegens beledigende rap

Acteur en performancekunstenaar Shia LaBeouf verplaatst zijn anti-Donald Trump installatie naar de stad Alburquerque in de staat New Mexico. Het project van de 30-jarige acteur, He Will Not Divide Us genaamd, bestaat uit een camera waarin mensen zowel LaBeouf als voorbijgangers eindeloos het motto 'he will not divide us' (hij zal ons niet verdelen) herhalen.



LaBeouf (die het project samen bedacht met Luke Turner en Nastja Säde Rönkkö) bracht de camera op 20 januari, de dag van de inauguratie van Donald Trump, aan op een buitenmuur van het Museum of the Moving Image in New York. De livestream vanaf die camera gaat 24 uur per dag door en eindigt op de laatste dag dat Trump president is.



Op 10 februari schortte het New Yorkse museum de installatie op, nadat LaBeouf meerdere malen in aanraking was gekomen met demonstranten en de politie. LaBeouf en de andere twee kunstenaars uitten hun woede daarover in een verklaring. Volgens hen beging het museum een grote fout door op 29 januari een politieke rally bij het kunstwerk te organiseren. Dit veranderde de context waarin het werk gezien moet worden en trok mensen met slechte bedoelingen aan, aldus de kunstenaars. Meerdere malen waren er neonazistische, antisemitische en seksistische boodschappen te zien via de livestream, die niet gemodereerd wordt.



He Will Not Divide Us krijgt nu een tweede kans van het El Rey Theater in de stad Alburquerque, de grootste stad in New Mexico.