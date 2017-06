Cultuurblog - Provocatieve lezing over pornografie van Anthony Burgess gepubliceerd

Publicatie provocatieve lezing Burgess

Het was een legendarische lezing. Over pornografie, obsceniteit en het gevaar van het censureren van boeken. Duizend toehoorders, onder wie opvallend veel politici en katholieke priesters, had de Britse schrijver Anthony Burgess bij zijn provocatieve praatje in 1970 op Malta. Erg onder de indruk waren ze niet van het verhaal van de auteur van het beruchte A Clockwork Orange. Sterker nog, zo groot was de ophef over diens lezing dat de autoriteiten van het kleine eiland in de Middellandse Zee beslag lieten leggen op zijn huis.



Burgess was op dat moment op vakantie met zijn echtgenote, de Italiaanse vertaalster Liliana Macellari. Hij zou nooit meer terugkeren naar Malta. Het incident zou een bron van inspiratie worden voor zijn verhalen M/F en Earthly Powers, door velen gezien als het beste werk van de in 1993 overleden Burgess. En de lezing zelf? Die verdween stilletjes in de vergetelheid.



Maar nu heeft een kleine Britse uitgeverij besloten om Burgess' praatje voor het eerst te publiceren. Het is het eerste boek van de Britse schrijver in twintig jaar. Prachtige volzinnen en citaten uit het Oude Testament, Shakespeares Titus Andronicus en John Miltons pamflet tegen boekencensuur Areopagitica. Een reactie op het feit dat de Maltese autoriteiten twee jaar eerder bij Burgess’ verhuizing naar Malta een deel van zijn bibliotheek in beslag hadden genomen. Met name The Bloody Chamber van Angela Carter, het complete oeuvre van DH Lawrence en alle boeken met een verwijzing naar homoseksualiteit waren volgens The Guardian de Maltezers een doorn in het oog.



In het nu te publiceren boek van Burgess, dat de titel Obscenity and the Arts gaat heten, staan ook foto’s van de bewuste lezing. Maar ook een essay van de beroemde publiciste en feministe Germaine Greer, die Burgess persoonlijk kende en destijds voor een intellectueel tegengeluid moest zorgen.



De uitgave van het boek valt samen met de herdenking van het 100ste geboortejaar van Burgess. Momenteel is ook een crowdfundingactie bezig om een ander, niet eerder gepubliceerd werk van de Brit uit te geven. Het gaat om The Black Prince, een 90 pagina’s tellende opzet voor een boek uit de jaren zeventig. Het is de bedoeling dat de schrijver Adam Roberts deze opzet voltooit tot een volwaardig boek.