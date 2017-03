Cultuurblog - Performancekunstenaar laat als protest tegen Trump 'Make America great again' rond anus tatoeëren

Netflix maakt film Orson Welles af

Zijn meesterwerk Citizen Kane wordt vaak beschouwd als de beste film aller tijden. Maar Orson Welles’ laatste film The Other Side Of The Wind werd tot grote spijt van de in 1985 overleden regisseur nooit afgemaakt. Productieproblemen en ruzie met de financier van de film - de zwager van de toenmalige sjah van Perzië, dwongen Welles medio jaren zeventig het project op de plank te leggen.



Op dat moment had Welles al zes jaar lang met de inmiddels overleden acteurs John Huston en Dennis Hopper voor The Other Side Of The Wind gedraaid. De film is een satire over een filmmaker die worstelt met het afwerken van zijn laatste film, terwijl hij met nieuwe jongere regisseurs moet concurreren. The Other Side Of The Wind kent daarbij meerdere verhaallijnen die uiteindelijk samenkomen. Maar ja, de film is nooit afgemaakt.



Streamingdienst Netflix heeft nu aangekondigd dat het niet alleen de rechten van The Other Side Of The Wind heeft gekocht, maar de film ook gaat restaureren en voltooien. De aankondiging volgt drie jaar nadat een crowdfundactie mislukte die het mogelijk had moeten maken dat The Other Side Of The Wind zou worden uitgebracht ter ere van de honderdste geboortedag van Welles. Destijds werd te weinig geld opgehaald.



Netflix werkt nu samen met Frank Marshall, een van de producenten die destijds bij het project van Welles was betrokken. Marshall werkte in het verleden succesvol mee aan filmreeksen als Indiana Jones en Back To The Future. Een mogelijke releasedatum voor Welles' laatste film is nog niet bekendgemaakt.