Cultuurblog - Opbrengst Serious Request 8,7 miljoen euro, waarvan 2,5 miljoen door actie Tijn

Carrie Fisher stabiel na hartaanval

Star Wars-actrice Carrie Fisher, die in de ruimtereeks de rol van prinses Leia vertolkt, ligt in het ziekenhuis nadat ze vrijdag in een vliegtuig werd getroffen door een hartaanval.



Tijdens een vlucht van Londen naar Los Angeles werd de zestigjarige Fisher kort voor de landing onwel. Een arts die toevallig aan boord was, verleende eerste hulp. Toen het toestel weer aan de grond stond werd de actrice met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Haar broer meldde aan Entertainment Tonight dat ze op de intensive care ligt en dat haar toestand inmiddels stabiel is. 'Als iedereen voor haar kan bidden zou dat fijn zijn.'



Als de stoere prinses met het opvallende kapsel in de originele Star Wars-trilogie verwierf Fisher in de jaren zeventig en tachtig status als popcultuuricoon. In de zevende episode The Force Awakens, die vorig jaar uitkwam, hervatte ze haar rol, ditmaal als generaal Leia. Ook in de spinoff Rogue One, die momenteel in de filmzalen draait, is Leia kort te zien.



Fisher reist momenteel de wereld rond vanwege de publiciteit voor haar boek The Princess Diarist. In de autobiografie deed ze onder andere de onthulling dat ze ten tijde van de opnames van de eerste Star Wars-film 1976 een affaire had met haar veertien jaar oudere tegenspeler Harrison Ford, die toen nog getrouwd was.