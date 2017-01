Cultuurblog - 'Toni Erdmann krijgt Amerikaanse remake'

Martin Koolhoven verrast

Regisseur Martin Koolhoven is zeer verrast door alle heftige reacties die de voorvertoningen van zijn nieuwe film Brimstone losmaken bij het Nederlandse publiek. Na premières op een aantal internationale festivals is Nederland het eerste land waar de western over een demonische priester (Guy Pearce) die het op een onschuldige vrouw gemunt heeft, in de bioscopen te zien is.



Een veelgestelde vraag is of de gruwelijke praktijken die Koolhoven in zijn western schetst op waarheid zijn geïnspireerd. "Brimstone gaat over wat religie met mensen kan doen, en welke invloed dat in de negentiende eeuw op vrouwen had. Het verhaal is niet waargebeurd, maar alles wat ik toon had wel echt gebeurd kunnen zijn. Zo heftig was die wereld, ja.’



Op de filmfestivals van Venetië en Toronto werd Brimstone door de critici overwegend positief ontvangen. Ook de filmrecensent van de Britse krant The Independent geeft Brimstone deze week vier sterren, maar benadrukt in zijn recensie het gewelddadig karakter van de film: ‘Brimstone is een met bloed doordrenkte wraakwestern, zeer gewelddadig, zeer levendig en vol overspannen bijbelse verwijzingen. In de brutale, vrouwonvriendelijk wereld dat Koolhoven oproept, worden de vrouwen als vanzelfsprekend belaagd door mannen. Ze worden geslagen en mishandeld. Hun rechten zijn non-existent en met allerlei sadistische maatregelen worden ze tot zwijgen gebracht.’



Daarnaast benadrukt de Independent-recensent het feit dat de vrouwen in Brimstone ‘de sterkste en bewonderenswaardigste karakters zijn, terwijl de mannen bijna zonder uitzondering verachtelijk zijn’.



Is Brimstone in feite een feministische western? Het is een vraag die Volkskrant recensent Floortje Smit zich ook stelde. Lees hier haar beschouwing over vrouwen in westernfilms.