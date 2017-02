Cultuurblog: Nieuw bezoekersrecord voor IFFR, ook films beter gewaardeerd

Drake geeft 'gratis' concert

Drake © BELGAIMAGE Waarom Drake de onaantastbare popkoning van dit moment is Hij is een van de grootste, best verdienende, meest gestreamde artiesten van dit moment: Drake. Met dank aan zijn juist niet zo stoere voorkomen en een stem als knijpfleshoning.

Het lijkt rapper Drake maar niet mee te zitten. Nadat de Canadees eerder deze maand tot tweemaal toe het begin van zijn The Boy Meets World-tour op het Europese vasteland moest uitstellen wegens ‘productionele omstandigheden’, maar ook zijn optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome uitliep op een volgens de Volkskrant-recensent ‘aaneenrijging van hits zonder spanningsboog’, verliep het in de O2 van Londen óók al niet vlekkeloos.



Drake heeft de 20.000 fans die bij zijn optreden in de Engelse hoofdstad aanwezig waren, beloofd dat ze hun geld terugkrijgen. Aanleiding is een incident waarbij de Amerikaanse rapper Travis Scott, die als speciale gast met Drake het nummer Goosebumps vertolkte, plotseling struikelde en in een gat midden in het podium viel. Scott verdween even uit beeld, werd ongedeerd door Drake omhooggetrokken, maar het leed was toen al geschied. Bij zijn val had Scott een deel van de set beschadigd waardoor een reusachtige bal – een van de hoogtepunten uit de show van Drake – niet meer kon worden gebruikt.



Drake zegde zijn fans in de O2 toe dat ‘het optreden vanavond gratis is’. Op welke manier de rapper zijn fans financieel wil compenseren, liet hij in het midden. Aan het eind van het concert kwam Drake er nog eens op terug door tegen het publiek te zeggen: ’Ik hoop dat jullie hebben genoten van jullie gratis show.’



Vooralsnog is er nog geen officiële mededeling van de concertorganisator of de O2 gekomen. Betaalt Drake het dan uit eigen zak misschien? Ook dat is onduidelijk. Bekend van internationale hits als Hotline Bling, One Dance en Too Good wordt Drake door het zakentijdschrift Forbes op een persoonlijk vermogen van ruim 50 miljoen euro geschat.



Hij zou dus best zelf de portemonnee kunnen trekken.