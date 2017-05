Cultuurblog - Nederlandse operazanger Dennis Wilgenhof (44) overleden

Nieuw couplet You're so vain

Het geldt als een van de ultieme liedjes uit de jaren zeventig: You're so vain. De Amerikaanse zangeres Carly Simon had in 1972 een dikke wereldhit met het nummer over een man die zo ijdel was dat hij waarschijnlijk dacht dat haar lied over hem ging.



Jarenlang werd er gespeculeerd wie de ijdeltuit nou kon zijn waar Carly Simon over zong. Was het ex-minnaar en acteur Warren Beaty, die eerder dit jaar zo voor schut stond vanwege de blunder tijdens de uitreiking van de Oscars, Rolling Stones-zanger Mick Jagger, die op de achtergrond van het liedje meezingt, Simons toenmalige echtgenoot James Taylor of toch platenbaas David Geffen?



In 2015 gaf Simon eindelijk toe dat het tweede couplet (But you gave away the things you loved / And one of them was me) inderdaad over Warren Beaty gaat. Maar vertelde er ook bij dat de andere twee coupletten van het liedje over andere mannen gaan. Wie? Dat wilde ze niet zeggen.



Nu heeft Simon, 71 jaar inmiddels, het mysterie rond het wereldberoemde nummer misschien nog wel groter gemaakt door een tot nu toe onbekend vierde couplet van You're so vain te zingen. Ze deed dit voor de BBC documentaire Classic Albums: Carly Simon - No Secrets dat vrijdagavond wordt uitgezonden.



Gezeten achter een piano zingt Simon enkele tekstregels die pas twee jaar geleden te lezen waren in haar biografie Boys In The Trees. Volgens Simon is het de eerste keer dat ze het onbekende vierde couplet hardop zingt.



A friend of yours revealed to me / That you'd loved me all the time.

You kept it secret from your wives / You believed it was no crime.

You called me once to ask me things / I couldn't quite define.

Maybe that is why I have tried to dismiss you / Tried to dismiss you.



Over wie het gaat? Ook nu doet de Amerikaanse zangeres er het zwijgen toe.