Cultuurblog - Nederlandse dirigent Tausk gaat naar Vancouver Symphony Orchestra

Syriërs dreigen Oscars te gaan missen

De Iraanse cineast Asghar Farhadi, genomineerd in de categorie beste niet-Engelstalige speelfilm met The Salesman, is niet de enige die de Oscars dreigt te gaan missen vanwege Trumps inreisverbod voor vluchtelingen en inwoners van zeven moslimlanden. Ook de Syrische familie uit de genomineerde documentaire Watani: My Homeland en ook het hoofd van de bekende Syrische vrijwilligersorganisatie De Witte Helmen zijn volgens de nieuwe regels niet welkom in de VS.



De film The White Helmets, genomineerd voor Best Documentary Short, vertelt het verhaal van De Witte Helmen, die officieel de Syrische Burgerverdediging heet. De groep bestaat uit naar schatting drieduizend Syrische vrijwilligers die getooid met witte helmen te hulp schieten na luchtaanvallen en andere calamiteiten van de Syrische burgeroorlog. De bedoeling was dat Raed Saleh, die leiding geeft aan de Syrische Witte Helmen, en cineast Khaled Khateeb bij de Oscars aanwezig zouden zijn. Het inreisverbod van Trump noemen zij een ‘weerzinwekkende’ ontwikkeling.



Ook de producent van The White Helmets heeft in een verklaring haar ongenoegen geuit. ‘De Witte Helmen zijn vorig jaar genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede - deze mensen zijn de dapperste hulpverleners op de planeet. Het idee dat ze niet in staat zijn om te komen en met ons te genieten van dit succes is gewoon afschuwelijk.’



Ook regisseur Marcel Mettelsiefen van Watani: My Homeland is niet te spreken over het inreisverbod van de Amerikaanse president Trump. ‘Het is een verwoestende klap voor vluchtelingen die al zoveel hebben geleden’, aldus Mettelsiefen. ‘Nu Trump vluchtelingen en moslims wil demoniseren, worden films als Watani: My Homeland, die het menselijke verhaal van vluchtelingen vertellen, steeds belangrijker. Laten we ook niet vergeten dat bij de ontstaansgeschiedenis van Amerika het land afhankelijk is geweest van mensen die de oorlog, honger en armoede zijn gevlucht op zoek naar een beter leven.’



Het voor Beste documentaire genomineerde Watani: My Homeland vertelt het verhaal van de familie van een militair van het Vrije Syrische Leger die Aleppo besluit te ontvluchten als hij door Islamitische Staat gevangen wordt genomen. Uiteindelijk komt de familie na vele omzwervingen in een klein middeleeuws stadje in Duitsland terecht.