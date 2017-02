Cultuurblog - Lady Gaga laat politiek statement achterwege bij Super Bowl

Geen politiek bij Lady Gaga

Optreden in de pauze van de Super Bowl, het best bekeken sportevenement van Amerika is iets waarvoor alleen de allergrootse popartiesten worden uitgenodigd. Prince, Madonna, Bruce Springsteen, The Who, U2, Coldplay en Beyoncé vulden tijdens eerdere edities van de Super Bowl de hun toegemeten dertien minuten. Zondagnacht was het de beurt aan Lady Gaga.



Een opmerkelijke keuze, want heel erg goed ging het de laatste jaren niet meer met de carrière van de inmiddels 30-jarige zangeres.



Toen ze zich de afgelopen maanden ook nog eens ontpopte als een fel tegenstander van president Donald Trump, zal de organisatie zich ook even achter de oren hebben gekrabt. Wat nu als Gaga haar optreden voor meer dan honderdvijftig miljoen tv-kijkers zou aangrijpen voor een politiek statement?



Maar, vrijdag liet de zangeres weten dat de enige statements die ze zou maken, die waren die ze haar hele carrière al consistent had gemaakt.



Dat klopte. Haar statement was vooral artistiek. In haar dertien minuten stopte ze een aantal van haar grootste hits, Poker Face, Just Dance, Born This Way en Bad Romance en verwees alleen met het aan de piano gezongen One Million Reasons naar haar meest recente album Joanne (2016).



Toen legde ze ook even uit dat ze niks anders wilde dan iedereen het naar de zin te maken. Een ‘feel good’ show waarin Gaga zich van haar meest extravagante en acrobatische kant liet zien. Ze vloog zingend aan trapezes door het immense NRG Stadion in Houston en liet zich anders dan de laatste jaren niet bijstaan door gasten. Geen Tony Bennett met wie ze een plaat opnam, en ook geen Beyoncé met wie ze in 2009 de hit Telephone zong.



Lady Gaga trok alle aandacht naar zichzelf en haar enorme groep dansers. Maar helemaal vrij van statements was haar wervelende optreden ook weer niet. Voordat ze zich van het dak in het stadion liet vallen, met achter zich een kordon van drones, zong ze Irving Berlins God Bless America gevolgd door enkele regels uit Woody Guthries This Land Is Your Land. Guthrie haatte het liedje van Berlin en schreef meer dan zeventig jaar geleden uit woede This Land Is Your Land als tegenwicht.



Lady Gaga sloeg de hardste tekst over, maar het was voelde degelijk een statement. Net als de regels uit haar hit Born This Way kregen in het conservatieve Amerika dat Trump voorstaat ineens een nog stevigere, welhaast subversieve lading: ‘No matter gay, straight, or bi/Lesbian transgendered life/I’m on the right track baby/I was born to survive.’ Maar inderdaad, die zong ze al jaren zo. Alleen maakte Lady Gaga er dit keer meer indruk mee dan ooit.



Het zal de verkoop van kaartjes voor haar Joanne World Tour (3 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam).die ze luttele uren na haar optreden aankondigde, goed doen.