Cultuurblog - Gorden Kaye die René Artois speelde in 'Allo 'Allo overleden

Springsteen geeft concert voor Obama

© PHOTO NEWS De setlist van Bruce Springsteen in het Witte Huis Working on the Highway

Growin' Up

My Hometown

My Father's House

The Wish

Thunder Road

The Promised Land

Born in the USA

Devils & Dust

Tougher Than the Rest (met Patti Scialfa)

If I Should Fall Behind (met Patti Scialfa)

The Ghost of Tom Joad

Long Walk Home

Dancing in the Dark

Land of Hope and Dreams

Dat Donald Trump nauwelijks bekende sterren heeft weten te strikken voor zijn inauguratie in Washington is inmiddels genoegzaam bekend. Maar dat zelfs de Springsteen-coverband The B-Street Band afhaakte, moest ook voor The Donald pijnlijk zijn geweest.



En alsof dat al niet erg genoeg was, is nu uitgelekt dat Bruce Springsteen zelf vorige week een besloten afscheidsconcert cadeau gaf aan de uittredende president Barack Obama, zijn vrouw Michelle en zo’n 250 medewerkers van het Witte Huis.



The Boss speelde een akoestische set van vijftien nummers in de East Room van het Witte Huis. Natuurlijk zaten daar de bekende Springsteen-hits Born in the USA, Dancing in the Dark en Land of Hope and Dreams bij. Daarnaast werd Springsteen, die vorig jaar de 'Medal of Freedom' van Obama ontving, bij Tougher Than the Rest en If I Should Fall Behind bijgestaan door zijn vrouw Patti Scialfa.



Een van de aanwezigen deed verslag van het privéconcert op Springsteens fansite Backstreets.com: ‘Het was een gedroomde setlist. Bruce bedankte de president en zijn staf en zette vervolgens Working on the Highway in. (..) De sfeer in de zaal was niet somber, maar ook niet feestelijk. (..) Iedereen leek te beseffen dat het avontuur nu echt eindigt. De komende politieke overgang was een stille aanwezige, de houding van Bruce straalde die stemming ook uit.’



Als eerbetoon aan Barack en Michelle Obama, die op de voorste rij zaten tijdens het afscheidsconcert, droeg Springsteen de ballad Tougher than the Rest aan hen op.



Na afloop kwam Obama op het podium om Springsteen, die de afgelopen jaren een fervent aanhanger van de 44ste Amerikaaanse president was, hartelijk te bedanken.