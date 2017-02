Cultuurblog - Elle van Verhoeven wint César voor beste film

Katy Perry en haar skeletten

© PHOTO NEWS Wat valt er te leren van dankwoord koningin Streep? Bij de Golden Globes deed Meryl Streep voor hoe je dat doet, speechen over Trump. Wat kunnen haar collega's ervan leren? De Volkskrant laat wetenschappers en experts aan het woord over de methode-Streep.

Een mooi eerbetoon aan de overleden zanger George Michael door zijn voormalige bandleden van Wham. David Bowie die twee postume Brit Awards kreeg, waaronder die voor beste album (Blackstar) – prijzen die de zanger bij leven nooit heeft mogen krijgen. En een totale afwezigheid aan politiek getinte boodschappen bij de diverse dankwoorden van artiesten bij het in ontvangst nemen van de belangrijkste Britse muziekprijzen.



Geen sneer naar Donald Trump of de Brexit. Het was de voorbije weken nog niet voorgekomen bij de verschillende uitreikingen van film- en muziekprijzen. Of het nou de Golden Globes, de Bafta’s of de Grammy’s betrof, er was altijd wel een acteur of muzikant die het immigratiebeleid van de Amerikaanse president Trump of het Britse vertrek uit aan de Europese Unie aan de kaak stelde. Vaak gebeurde dat in harde bewoordingen, soms in een subtiele en pijnlijk rake toespraak.



Neem Meryl Streep die het over een zekere 'presidentiële bullebak' had zonder daarbij zijn naam te noemen. Nu al wordt reikhalzend uitgekeken naar haar dankwoord mocht zij haar Oscar-nominatie verzilveren bij de uitreiking van de Oscars aankomende zondag. En wat doen andere acteurs en actrices nu zelfs de bekende auteur John Irving in zijn gastcolumn in The Hollywood Reporter.winnaars van de belangrijkste filmprijzen heeft opgeroepen een politiek statement te maken in hun speech?



Des te opmerkelijker dus dat er bij de Brit Awards woensdagavond geen politiek getinte boodschappen te horen waren. Betekent dit dat er helemaal geen knipoog naar de actualiteit was in de 02 Arena in Londen? Jazeker, met dank aan zangeres Katy Perry, die er haar nieuwe single Chained To The Rhythm kwam zingen. Een überpoppy, haast jarentachtig-liedje waarin de Amerikaanse zangeres ons oproept even de huidige ellende te vergeten, te blijven dansen en iets moois van het leven te maken.



Tijdens haar optreden werd Katy Perry op het podium van de O2 Arena begeleid door enorme skeletten, van wie de één een donker pak en rode stropdas droeg en de ander een rode jurk. En laat dat nou net de kleding zijn die de Amerikaanse president en de Britse premier Theresa May droegen toen beide regeringsleiders elkaar recent ontmoetten in Washington.



Van Katy Perry is bekend dat zij Hillary Clinton een warm hart toedraagt en een hekel heeft aan Trump. Op de Britse premier May kwam de laatste weken veel kritiek, omdat zij niet openlijk afstand nam van het omstreden inreisverbod dat door de Amerikaanse president werd ingesteld. Ook haar voorgenomen plan om Trump in Londen te ontvangen heeft tot grote protesten onder de Britten geleid.



Op social media reageerden veel Britten en fans van de populaire zangeres van hits als Dark Horse en Firework positief op haar statement. Toch was niet iedereen even blij met de skeletten: Alec Shelbrooke, een partijgenoot van premier May bij de Britse Conservatieven, liet weten ‘de arrogantie niet te kunnen waarderen van een linksig type die geen idee heeft van wat er gebeurt in de wereld’.