Cultuurblog - Britse acteur John Hurt op 77-jarige leeftijd overleden

Christo protesteert tegen Trump

De bekende inpakkunstenaar Christo heeft zijn megaproject Over the river in Colorado stopgezet uit protest tegen de Amerikaanse president Donald Trump. De 81-jarige Bulgaars-Amerikaanse Christo werkte al twintig jaar aan zijn project om bijna 70 kilometer van de Arkansas-rivier te bedekken met een zilveren luifel.



‘Mijn project op de Arkansas-rivier komt de federale overheid ten goede en de federale overheid heeft een nieuwe landlord, Donald Trump, waar ik niets mee te maken wil hebben. De beslissing spreekt voor zich. Net als vele anderen kon ik nooit geloven dat iemand als Donald Trump ooit verkozen zou worden’, motiveerde Christo zijn besluit in The New York Times.



Christo, die Over The River samen met zijn in 2009 overleden vrouw Jean-Claude bedacht, investeerde al meer dan 12 miljoen euro in het project in Colorado. Het project had Christo’s grootste kunstwerk ooit in de VS moeten worden.



De inpakkunstenaar geldt sinds de jaren 80 als een van de bekendste hedendaagse artiesten met onder meer het inpakken van de Reichstag in Berlijn en The Gates in Central Park in New York. Vorig jaar trok zijn project Floating piers op het Italiaanse Iseo-meer nog ruim 1,2 miljoen bezoekers.



Nu Christo zijn project in Colorado heeft afgeblazen, gaat hij zich richten op The Mastaba, dat het grootste kunstwerk ter wereld moet worden. Christo en zijn vrouw bedachten het uit 410.000 gekleurde olievaten bestaande werk al in 1977 voor het emiraat Abu Dhabi.