Cultuurblog - Banksy opent hotel bij Israëlisch-Palestijnse muur 'met lelijkste uitzicht ooit'

Malicks nieuwe parfumreclame

Soepele camerabewegingen, close-ups en lekker veel natuurbeelden. De hand van de Amerikaanse regisseur Terrence Malick is direct zichtbaar in de nieuwe parfumreclame voor Guerlain. Notes of a Woman heet het filmpje van de mediaschuwe Malick, die alom wordt geprezen om films als Badlands, The Thin Red Line en The Tree of Life.



De hoofdrol is weggelegd voor actrice Angelina Jolie, sinds begin dit jaar het gezicht van het bekende make-up en geurmerk Guerlain. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de 41-jarige Jolie weer in een reclamespot voor cosmetica te zien is. De laatste keer was in 2007 voor het merk Shiseido. Eerder was Jolie, die heeft laten weten dat al haar inkomsten van de Guerlain-reclame naar goede doelen gaat, het gezicht voor Louis Vuitton en St. John.



Notes of a Woman vertelt het verhaal over de ontwikkeling van een parfum van het in 1828 opgerichte Guerlain. Aangezien in de nieuwe geur noten van Guerlains eigen lavendel (de in Frankrijk groeiende Lavender Carla) zitten, zien we Jolie onder meer door een lavendelveld in de Provence huppelen.



En wie de muziek van de nieuwe parfumreclame meent te herkennen: dat klopt. Het is Awakening van Andy Quin, hetzelfde nummer dat Malick voor de trailer van zijn film To the wonder gebruikte.