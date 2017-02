Cultuurblog - Bambi laat Trump en May dansen in het land vol leugens

Anouk 'grootste rockster Nederland'

Anouk is uitgeroepen tot 'de grootste rockster van Nederland' en is daarom maandagavond bekroond met de Oeuvre Edison. Dat gebeurde bij de jaarlijkse uitreiking van de Edison Pop-prijzen in de Gashouder in Amsterdam. De Edison is de oudste muziekprijs in ons land en wordt al sinds 1960 uitgereikt in de genres klassiek, jazz en pop. De winnaars krijgen een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont.



‘Ze is ongrijpbaar, zoals alle grote kunstenaars en artiesten dat zijn, een autonome muzikant die staat voor haar keuzes, voor haar carrière, die zich door niemand van haar eigen visie laat afbrengen’, luidt het oordeel van de jury. ‘Ze kijkt niet in de achteruitkijkspiegel maar voortdurend vooruit, naar nieuwe muziek om te ontdekken, nieuwe stijlen om mee te experimenteren, nieuwe plannen, nieuwe energie.’ Anouk was zelf niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.



Verder werden er prijzen uitgereikt in tien categorieën. Zo won Douwe Bob de Edison Pop voor zijn album Fool Bar. Kensington ging er met de prijs vandoor in de categorie rock voor Control. De prijs voor beste hiphopact was voor Rotterdam Airlines met Gate 16 en Weval mocht naar huis met de Edison Dance voor de gelijknamige plaat. Broederliefde scoorde de prijs voor beste album: Hard Work Pays Off 2 en Martin Garrix ft. Bebe Rexha maakte volgens de jury met In The Name Of Love de beste song.



Klangstof (Close Eyes To Exit) won in de categorie alternative, Indian Askin werd met Sea Of Ethanol uitgeroepen tot beste nieuwkomer en André Hazes Jr. scoorde een Edison Volksmuziek met Leef. Typhoon en regisseur Ivan Barbosa gingen er met de prijs vandoor voor beste videoclip (We zijn er).