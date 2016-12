Cultuurblog - Amhali zegt tournee af: 'show niet niet op niveau'

Ophef 'ijsjes zijn voor homo's'-grap

‘Als zelfs Jeremy Clarkson achterover valt van je onverdraagzaamheid, dan weet je dat je een idiote lul bent Richard Hammond’, tweette ex-Clean Bandit Neil Milan. Hij was niet de enige die op social media niet te spreken is over de mogelijk homofobe opmerkingen van een van de drie presentatoren van The Grand Tour, het populaire autoprogramma op Amazon Prime.



In de zesde aflevering van The Grand Tour hadden presentatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May het voor een live publiek over het interieur van een Rolls Royce. ‘Het enige probleem is dat je in zo'n auto met witte stoelen onmogelijk kan genieten van een Magnum met chocolade’, meende Clarkson, die vooral tijdens zijn periode als presentator van Top Gear voor de BBC voor ophef zorgde met politiek incorrecte opmerkingen en foute grappen.



‘Geen probleem, ik eet geen ijs’, antwoordde Hammond. ‘Het heeft te maken met hetero zijn.’ Het aanwezige publiek barstte in lachen uit en onthaalde Hammonds grap op applaus, Clarkson en May reageerden gespeeld verbaasd. ‘Zeg je nu dat alle kinderen homoseksueel zijn?’



Hammond: ' Nee. Er is niets mis met ijs, maar een volwassen man die ijsjes eet... Je weet wel: it's that way rather than that way.’ Daarbij zwaaide de presentator met zijn armen.



Op social media is met afschuw gereageerd op de ‘homofobe opmerking’ van Hammond. ‘Sorry dat ik me verslik in mijn Cornetto’, tweette de openlijk homoseksuele zanger Olly Alexander van Years & Years. Een andere twitteraar liet weten te hopen dat ‘George Michael nog had geleefd zodat hij Richard Hammond had kunnen vertellen om zijn broze mannelijkheid in zijn reet te stoppen.’



Hammond zelf heeft nog niet op de commotie gereageerd.