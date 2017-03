Cultuurblog - Actrice Nicole Kidman verklaart 'zeehondenklap' bij Oscars

Rusland niet gerust op nieuwe Disneyfilm

Primeur bij Disney: homoseksuele liefde en een gaypersonage Als één ding altijd duidelijk was bij Disney, dan is het wel dat het altijd goed komt met de zoektocht naar de liefde. Maar vooral: die liefde is er een tussen een man en een vrouw. Aladdin vond zijn Jasmine, Erik zijn zeemeermin Ariël en Sneeuwwitje haar prins Charming. Maar Disney lijkt eindelijk overstag te zijn gegaan en openlijk andere liefdesvormen dan de heteroseksuele te erkennen. Emma Watson speelt Belle in Beauty and the Beast. © PHOTO NEWS

Meerdere Russische politici hebben laten weten bezorgd te zijn over de inhoud van de Disneyfilm Beauty and the Beast, waarin één van de karakters volgens de regisseur homoseksueel is. Zij vinden dat de film buiten de bioscopen moet worden gehouden.



In Rusland waait een strenge anti-LHBT wind, aangewakkerd door een wet uit 2013 die 'homoseksuele propaganda' verspreiden onder minderjarigen strafbaar maakt. Hieronder valt bijvoorbeeld ook over homoseksualiteit praten met kinderen. Tot 1993 was homoseksualiteit strafbaar in Rusland.



De producent van Beauty and the Beast liet eerder in interviews weten dat er 'een verrassing voor stellen van hetzelfde geslacht' in de film zit en de regisseur maakte melding van een 'homoseksueel moment'. Dit is een primeur voor Disney. Het gaat om het karakter LeFou, gespeeld door Josh Gad. De acteur zei in een reactie dat in zijn script niet expliciet stond dat LeFou homo is.



Volgens de BBC baren de gevoelens die LeFou heeft voor Gaston, één van de hoofdpersonen in het verhaal, Russische politici zorgen. Vitaly Milonov, van de partij United Russia, zei in een verkaring dat de Disneyfilm 'schaamteloze zondepropaganda' bevat. Milonov was één van de mensen achter de omstreden wet uit 2013. Een partijgenoot van Milonov sluit zich daarbij aan. Russische acteur Pavel Derevyanko zei op de staatstelevisie dat zijn kind Beauty and the Beast niet te zien krijgt.



De film zal bekeken worden en getoetst op beelden die mogelijk in strijd zijn met de wet, zei de Russische minister van Cultuur Vladimir Medinsky. Er is dus nog niet besloten of de film vanaf 16 maart wel of niet in de Russische bioscoop te zien zal zijn.