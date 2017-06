Corporatie wil mensen gedwongen laten verhuizen naar andere sociale woning

Logische oplossing

We zien dat de flexibiliteit op de arbeidsmarkt mensen al onzeker maakt, als je daar nog onzekerheid over wonen aan toevoegt doe je huurders heel wat aan Johan Conijn, hoogleraar woningmarkt (UvA)

Bijbouwen van huizen lijkt de meest logische oplossing om de lange wachtlijsten weg te werken. Maar door geld- en ruimtegebrek lukt dat onvoldoende. En dat terwijl 'duizenden' relatief grote woningen van Stadgenoot worden bewoond door één persoon, zegt Marien de Langen. 'We zouden veel meer mensen kunnen huisvesten als in die huizen gezinnen wonen.' Daarom wil hij dus de mogelijkheid krijgen, huurders die te groot wonen in een kleiner huis onder te brengen.



Op veel enthousiasme van huurdersvereniging Woonbond hoeft De Langen niet te rekenen. Directeur Ronald Paping vindt dat er recent al te veel maatregelen zijn genomen om mensen die 'niet passend' wonen via hogere huur tot verhuizen te motiveren. 'Het probleem van Stadgenoot is reëel, maar ik ben toch huiverig', zegt ook hoogleraar woningmarkt Johan Conijn (UvA). 'We zien dat de flexibiliteit op de arbeidsmarkt mensen al onzeker maakt, als je daar nog onzekerheid over wonen aan toevoegt doe je huurders heel wat aan.'