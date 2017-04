COC aan formateur Schippers: geef aanpak geweld tegen lhbti's prioriteit

Symbool van homohaat

Een mishandeling kan verrassende gevolgen hebben. In april 2013 werden de toen nog onbekende bibliothecaris Wilfred de Bruijn en zijn vriend in Parijs op straat in elkaar geslagen. In die dagen was het klimaat in Frankrijk gespannen: vrijwel wekelijks werd massaal gedemonstreerd tegen het homohuwelijk. De foto's die De Bruijn van zijn gehavende gelaat op twitter en Facebook zette, werden hét symbool van de haat tegen homo's.



#je suis gay

Journalist Botte Jellema zag na de aanslag op een homoclub in Orlando in 2016 dat Nederland nog doorspekt is van homoafkeuring. 'Blijkbaar vinden veel mensen het moeilijk om mee te voelen met de woede, de angst en het verdriet van lhbt'ers na Orlando. Dat is pijnlijk, maar niet heel verrassend. Zo goed gaat het niet met de acceptatie van homo's, ook niet in Nederland. Dit is het land van het eerste huwelijk tussen twee mannen en twee vrouwen en het land van de afgeladen grachten tijdens de botenparade van de Gay Pride. Maar het is ook het land waar een jongeman niet stage mag lopen bij een bedrijf in Drachten vanwege zijn geaardheid. Het land waar op Goeree-Overflakkee een lokale krant niet twee mannen die elkaar liefhebben kan portretteren zonder opzeggingen.'