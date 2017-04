CIDI wil snel actie tegen site die lijst met Joodse Nederlanders opstelt

Hitler

'Dit doet denken aan de lijsten die de nationaal-socialisten opstelden van Joden en half-Joden teneinde ze te kunnen afzonderen en verwijderen uit de samenleving', aldus het CIDI. 'Deze verwerpelijke en gevaarlijke activiteiten dienen een halt toe te worden geroepen. We hoeven vast niet uit te leggen wat gewelddadige antisemieten kunnen aanrichten met zo'n lijst op zak.'



Het CIDI overweegt aangifte te doen bij de politie in Den Haag tegen de site. Op grond van discriminatie en schending van de privacy van de personen die op de lijst staan, zou de website kunnen worden aangepakt door de rechter. De site direct offline zetten, waar het CIDI op aandringt, is echter moeilijk omdat het in het buitenland is ondergebracht.



De rechter in Panama of de VS moet er dan aan te pas komen, wat een tijdrovende procedure zal zijn. Een andere mogelijkheid is dat de internetproviders, zoals Ziggo, de website direct blokkeren. Op de website staat onder andere een foto van Hitler met de kop 'Er is er een jarig. Hoera, Hoera.' Vorige week was de geboortedag van Hitler. Ook staat bij een artikel de kop 'Jood bezorgt andere Joden een Jodenstreek'. Verder is er een artikel te lezen over wat de alt-rechtse beweging is.