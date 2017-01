Bussemaker eist dit jaar honderd extra vrouwelijke hoogleraren

Het plan markeert het Westerdijk-jaar 2017 naar de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, de bioloog en schimmeldeskundige Johanna Westerdijk, die in Utrecht benoemd werd in 1917. 'Dat een nog eeuw later minder dan een op de vijf hoogleraren vrouw is, is ook internationaal niet langer te verkopen', zegt Bussemaker. Volgens de jongste cijfers is Nederland met net 18 procent vrouwelijke professoren internationaal hekkensluiter. Aan het aanbod van talent ligt het volgens Bussemaker niet. 'Meer dan de helft van de studenten is vrouw. Er is aanbod genoeg, maar ze komen er niet door.'